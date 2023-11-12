Делегация "Ливерпуля" отправилась за Бералдо

Делегация "Ливерпуля" отправилась в Бразилию на переговоры о покупке центрального защитника "Сан-Паулу" Лукаса Бералдо.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Ливерпуль" следит за Бералдо несколько месяцев и сейчас решился на покупку 19-летнего бразильца.



На прошлой неделе представители "Ливерпуля" встретились с коллегами из "Сан-Паулу" и надеются заключить сделку ориентировочной стоимостью 20 миллионов фунтов уже в январе.



Бералдо находится в системе "Сан-Паулу" с детских лет, недавно закрепившись в первой команде.