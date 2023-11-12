Делегация "Ливерпуля" отправилась за Бералдо
Делегация "Ливерпуля" отправилась в Бразилию на переговоры о покупке центрального защитника "Сан-Паулу" Лукаса Бералдо.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Ливерпуль" следит за Бералдо несколько месяцев и сейчас решился на покупку 19-летнего бразильца.
На прошлой неделе представители "Ливерпуля" встретились с коллегами из "Сан-Паулу" и надеются заключить сделку ориентировочной стоимостью 20 миллионов фунтов уже в январе.
Бералдо находится в системе "Сан-Паулу" с детских лет, недавно закрепившись в первой команде.
12.11.2023 17:00
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