Гвардиола не стал бы блокировать переход Филлипса в "Ливерпуль"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не стал бы блокировать переход полузащитника Калвина Филлипса в "Ливерпуль".

В прошлом Гвардиола неоднократно отпускал своих игроков к конкурентам по Премьер-Лиге. Александру Зинченко и Габриэлю Жезусу было позволено уйти в "Арсенал", Рахиму Стерлингу и Коулу Палмеру — в "Челси".



Согласно слухам, "Ливерпуль" хочет пригласить Филлипса в январе, и если это правда, Гвардиола не собирается блокировать этот трансфер.



"Я никогда этого не делал. Я говорил это своему клубу много раз. Я высказываю клубу свое мнение, а дальше они решают, устраивает ли трансфер обе стороны и игрока".



"Почему я должен блокировать такие трансферы? Если ты блокируешь, значит ты являешься маленьким клубом. Большие клубы не переживают насчет этого. Они принимают решения в интересах всех трех сторон: игроков и обоих клубов. И иногда агентов. Так что это не проблема".



"Если они хотят отправиться в "Челси", "Юнайтед" или, не знаю, "Ливерпуль", то в чем проблема? Они рады перейти туда, наш клуб рад условиями трансфера, другой клуб рад потраченной суммой, так что все в порядке. К нам придет другой игрок, и мы продолжим трудиться с хорошим духом и хорошим настроением", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.