Почеттино: "Будет сложно превзойти "Сити", пока там есть Гвардиола"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признал, что любому клубу будет затруднительно превзойти "Манчестер Сити", пока Хосеп Гвардиола возглавляет "горожан".

В преддверии воскресного матча на "Стэмфорд Бридж" "Сити" лидирует в Премьер-Лиге и стремится к своему четвертому чемпионскому титулу подряд, что прежде еще никому не удавалось.



Почеттино рассматривает команду Гвардиолы эталоном и ожидает, что "Сити" будет оставаться доминирующей силой, пока Хосеп трудится там.



"Думаю, все мы стараемся приблизиться к их уровню. В этом идея, в этом вызов. Конечно, это будет тяжело. Если он продолжит трудиться там, у него есть опыт, способности и знания, чтобы удержаться на вершине. Он отличный тренер. Победить "Манчестер Сити" будет тяжело".



"Но нам нужно верить. В футболе вера имеет больше значение, и нужно и постараться создать различные стратегии, чтобы быть выше их", — цитирует Почеттино The Independent.