Почеттино: "Будет сложно превзойти "Сити", пока там есть Гвардиола"

Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола Наставник "Челси" Маурисио Почеттино признал, что любому клубу будет затруднительно превзойти "Манчестер Сити", пока Хосеп Гвардиола возглавляет "горожан".

В преддверии воскресного матча на "Стэмфорд Бридж" "Сити" лидирует в Премьер-Лиге и стремится к своему четвертому чемпионскому титулу подряд, что прежде еще никому не удавалось.

Почеттино рассматривает команду Гвардиолы эталоном и ожидает, что "Сити" будет оставаться доминирующей силой, пока Хосеп трудится там.

"Думаю, все мы стараемся приблизиться к их уровню. В этом идея, в этом вызов. Конечно, это будет тяжело. Если он продолжит трудиться там, у него есть опыт, способности и знания, чтобы удержаться на вершине. Он отличный тренер. Победить "Манчестер Сити" будет тяжело".

"Но нам нужно верить. В футболе вера имеет больше значение, и нужно и постараться создать различные стратегии, чтобы быть выше их", — цитирует Почеттино The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Почеттино, Премьер-Лига, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2023 15:00

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  1. gameboy 12.11.2023 15:36 # gameboy
    неудачник

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  2. asnural 12.11.2023 15:08 # asnural
    Где то ржут конте с тухелем

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  3. klunits 12.11.2023 15:04 # klunits
    Только лох так может сказать

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