Гвардиола: "Никогда не чувствовал себя неуязвимым"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не чувствовал себя неуязвимым в клубе с "Этихад".

Гвардиола, который в прошлом сезоне завоевал требл, выглядит одним из немногих в Премьер-Лиге наставников, которым не грозит увольнение ни при каких обстоятельствах.



Однако сам Гвардиола совершенно этого не чувствует, а страх потерпеть неудачу является большой мотивацией для Хосепа.



"Я никогда не чувствовал себя неуязвимым или непобедимым — ни в качестве игрока, ни в качестве тренера. Никогда".



"Когда я играю в Кубке Лиги против команд из Лиги Один или Конференции, я готовлюсь к матчам, как всегда. Мне страшно проиграть. Я переживаю. Я чувствую это. Так что я никогда не чувствовал себя неуязвимым".



"Гораздо легче, когда ты побеждаешь. Никакой клуб не будет тебя терпеть в современном футболе, если ты не побеждаешь. Даже если они твои друзья. Даже если они близки с тобой, терпеть тебя они не будут".



"Думаю, очень важно обладать стабильностью в команде, потому что игроки знаю, что чересчур больших изменений ждать не стоит. Мы очень подстегиваем друг друга. Я очень подстегиваю своих боссов и своих игроков. Они требуют, чтобы я принимал хорошие решения и делал хорошие вещи. А я подстегиваю их", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.