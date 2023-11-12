"Юнайтед" не получит новый стадион при Рэтклиффе

Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф исключает строительство нового стадиона для "Манчестер Юнайтед" вместо "Олд Траффорд".

В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25% акций "Юнайтед" за 1.25 млрд. фунтов, еще 245 млн. фунтов собираясь вложить в инфраструктуру клуба.



По информации Daily Mail, Рэтклифф уже сказал своему окружения, что выступает против строительства нового стадиона стоимость 1.5 млрд. фунтов.



Вместо этого сэр Джим собирается заняться поэтапной реконструкцией 74-тысячного "Олд Траффорд", чье текущее состояние весьма плачевно.



На обновление "Олд Траффорд" потребуются дополнительные средства, потому что большая часть из упомянутых 245 млн. фунтов — около 150-200 млн. фунтов — зарезервирована на улучшение тренировочной базы клуба в Каррингтоне.