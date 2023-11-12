Тен Хаг не дал "Юнайтед" купить Эмилиано Мартинеса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заблокировал приобретение голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса минувшим летом.

Как известно, "Юнайтед" потребовался новый первый номер после решения не продлевать истекший в конце июня контракт Давида Де Хеа.



По информации The Independent, боссы "Юнайтед" настаивали на кандидатуре 31-летнего Мартинеса, который был открыт к переходу в топ-клуб после победы на Чемпионате Мира в Катаре со сборной Аргентины в прошлом сезоне.



Однако Тен Хаг заблокировал трансфер экс-голкипера "Арсенала" и заставил "Юнайтед" потратить 47.2 млн. фунтов на приглашение Онана из "Интера".



И хотя игра 27-летнего Онана на старте сезона регулярно вызывает нарекания, Тен Хаг убежден, что люди увидят разницу, когда травмы пойдут на спад, и "Юнайтед" сможет проводить матчи своим сильнейшим составом.