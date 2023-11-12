Марсель Боут приступил к работе в "Ньюкасле"
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил назначение бывшего скаута "Манчестер Юнайтед" Марселя Боута.
И хотя об этом пока не объявлено официально, Daily Mirror утверждает, что Боут уже вступил в должность главы глобальной скаутской службы "Ньюкасла".
Боут будет базироваться в Амстердаме, используя местный аэропорт Схипхол, откуда совершаются рейсы более чем по 300 направлениям.
60-летний голландец будет по всему миру искать для "Ньюкасла" талантов в возрасте от 16 до 23 лет, отчитываясь напрямую спортивному директору "сорок" Дэну Эшуорту.
"Я не имею к этому (назначению Боута) прямого отношения. Это внутреннее назначение клуба. Не думаю, это обязательно затронет комплектацию состава первой команды. Думаю, это больше касается молодежи. Мы определенно приветствуем его в нашем футбольном клубе", — сообщил Хау.
Добавим, ранее Боут трудился в "Баварии" и "Юнайтед". В 2014 году Марсель прибыл на "Олд Траффорд" в качестве члена тренерского штаба Луи Ван Галя, в октябре 2016 перешел на скаутскую работу, в апреле 2022 покинул клуб.
12.11.2023 11:00
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