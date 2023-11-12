Глэйзеры не собираются на похороны Чарльтона

Семейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед", собирается проигнорировать похороны сэра Бобби Чарльтона.

Напомним, Чарльтон ушел из жизни в возрасте 86 лет в прошлом месяце. В ближайший понедельник в Манчестере состоится церемония похорон легенды "Юнайтед" и всего английского футбола.



По информации Daily Star, в преддверии этого важного события Глэйзеры обсудили с руководителями "Юнайтед" свое присутствие, но в итоге решили не приезжать из Америки.



Глэйзеры понимают, что их решение может показаться неуважительным или даже оскорбительным по отношению к "Юнайтед" и Чарльтону, который до последнего трудился директором клуба.



Однако Глэйзеры опасаются, что их присутствие на похоронах могло бы вызвать негативную реакцию со стороны фанатов "Юнайтед" и омрачить все мероприятие.



Ожидается, что тысячи людей выстроятся на улицах Манчестера, чтобы проводить в последний путь победителя Чемпионата Мира 1966 года.