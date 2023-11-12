"Арсенал" и "Ньюкасл" заинтересованы в Брандте

"Арсенал" и "Ньюкасл" заинтересованы в приобретении атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Брандта.

Брандт мог оказаться в Премьер-Лиге еще в 2017 году, когда его очень хотел заполучить главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, ставивший Юлиана даже выше Мохамеда Салаха в списке своих трансферных целей.



Тогда Брандт отверг "Ливерпуль", о чем позже пожалел, признавшись насчет этого в интервью The Athletic ранее в этом году.



Однако следующим летом у Брандта может появиться еще одна возможность перебраться в Премьер-Лигу. Как утверждает Daily Mirror, в услугах Юлиана заинтересованы "Арсенал" и "Ньюкасл".



"Арсенал" достаточно давно следит за Брандтом, тогда как "Ньюкасл" впечатлился Юлианом в двух своих матчах против "Боруссии" в Лиге Чемпионов — в минувший вторник 27-летний игрок сборной Германии даже отметился голом против "сорок".



Учитывая свои амбиции в Бундеслиге и Лиге Чемпионов, "Боруссия" исключает продажу Брандта посреди сезона, но следующим летом будет открыта к предложениям.