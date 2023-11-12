Тен Хаг: "Мы в очень хорошем положении"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его команда находится в "очень хорошем положении", чтобы ворваться в топ-4 Премьер-Лиги.

Несмотря на всю критику, которой подвергается Тен Хаг, "Юнайтед" является лучшей командой Премьер-Лиги по текущей форме. В своих пяти последних матчах чемпионата "красные дьяволы" набрали 12 очков, и это лучший результат в дивизионе.



После победы 1:0 над "Лутоном" в субботу Тен Хаг заявил, что текущая форма должна быть поводом для оптимизма фанатов. Эрик надеется, что "Юнайтед" будет готов воспользоваться осечками конкурентов.



"Даже после всех своих неудач, мы все равно располагаемся поблизости с топ-4. А когда мы начнем играть хорошо и перестанем вынужденно тасовать состав несколько недель или месяцев, тогда, возможно, другие команды столкнутся со своими неудачами и будут терять очки".



"Сейчас мы выиграли четыре матча из пяти в Премьер-Лиге, и мы в довольно хорошем положении, если посмотреть на все беды, с которыми мы столкнулись. Мы в очень хорошем положении, и это повод для оптимизма".



"Мы нуждались в этой победе, и мы ее получили, но мы могли упростить себе жизнь, забив пораньше и затем забив второй. Я рад, что мы победили и не пропустили", — цитирует Тен Хага The Guardian.