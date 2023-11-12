12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 12 ноября, пятью поединками завершится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ФУЛХЭМ 17:00



"Астон Вилла" может одержать 13-ю подряд домашнюю победу в высшем дивизионе, чего не случалось 40 лет. "Фулхэм" забил только девять голов в этом сезоне Премьер-Лиги и уже семь поединков кряду не может отличиться до перерыва. "Дачники" могут похвастать лишь одной победой в 19 последних выездах на "Вилла Парк" (7 ничьих, 11 поражений).



Защитник "Виллы" Диего Карлос под вопросом. Алекс Морено может сыграть свой первый с мая матч.



Нападающий "Фулхэма" Родриго Муни пропустит несколько недель с травмой колена. Тосин Адарабиойо, Кенни Тете и Адама Траоре уже поправились, но на место в стартовом составе претендовать пока не готовы.



БРАЙТОН — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00



"Брайтон" не знает побед уже пять матчей Премьер-Лиги кряду — шести без побед в чемпионате при Роберто Де Дзерби еще не было. "Шеффилд Юнайтед" проиграл 23 из 26 последних выездных поединков в Премьер-Лиге, включая 10 из 11 при Поле Хекингботтоме. "Чайки" одержали только одну победу в 12 последних встречах с "клинками" в чемпионате — еще в январе 2005 в рамках Чемпионшипа.



"Брайтон" ожидает вестей от медиков по Льюису Данку, Первису Эступиньяну и Джеймсу Милнеру, которые получили травмы против "Аякса" в четверг. Тарик Лэмпти, Солли Марч, Хулио Энсисо и Данни Уэлбек по-прежнему травмированы.



Из лазарета "Шеффилд Юнайтед" возвращаются Анел Ахмедходжич и Оли Макберни. Однако Крис Бэшем, Джон Иган, Даниэль Джеббисон, Макс Лоу, Том Дэвис и Риан Брюстер команде не помогут.



ЛИВЕРПУЛЬ — БРЕНТФОРД 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" выиграл все пять своих домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги с общим счетом 14:2. 14 из своих 15 последних побед в рамках чемпионата "Брентфорд" одержал в Лондоне, а единственным исключением стал успех на поле "Саутгемптона" в марте. "Пчелы" пропускали в каждой из 16 последних встреч с "красными" с учетом всех соревнований.



Полузащитник Алексис Макаллистер впервые не сыграет за "Ливерпуль" в этом сезоне Премьер-Лиги, потому что ему предстоит отбыть дисквалификацию. Пропустивший выезд к "Тулузе" Виргил Ван Дейк должен вернуться в стартовый состав.



Голкипер "Брентфорда" Марк Флеккен решил свои проблем с ногой. На пороге выздоровления находятся Джош Дасилва и Кин Льюис Поттер. Рико Генри, Аарон Хики, Миккель Дамсгор, Кевин Шаде и Айвен Тоуни по-прежнему отсутствуют.



ВЕСТ ХЭМ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



"Вест Хэм" начал этот сезон Премьер-Лиги, набрав 10 очков из 12 возможных, но затем проиграл пять из семи матчей, включая все три последних. У "Ноттингем Форест" на восемь очков больше, на пять голов больше забито и на четыре меньше пропущено, чем на данной стадии прошлого сезона. "Молотобойцы" выиграли все четыре последние домашние встречи с "лесниками" во всех соревнованиях, включая 4:0 в феврале.



После дисквалификаций возвращаются игроки "Вест Хэма" Эдсон Альварес и Лукас Пакета. Курт Зума под вопросом.



К тренировкам в общей группе "Форест" приступили Гонсало Монтиель, Фелипе, Дивок Ориги и Крис Вуд.



ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" выиграл три из пяти последних матчей Премьер-Лиги, хотя до этого — только два из 18. "Манчестер Сити" потерпел три поражения в шести последних выездных поединках во всех турнирах. "Горожане" выиграли все четыре последние встречи с "синими" в Премьер-Лиге с одинаковым счетом 1:0.



Нападающий "Челси" Армандо Бройя готов играть после месяца отсутствия с травмой колена. Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку завершают свое восстановление, но Трево Чалобе, Весле Фофана, Бену Чилуэллу и Кэрни Чуквуэмеке потребуется больше времени.



Защитник Джон Стоунс угодил в лазарет "Сити", где также находятся Серхио Гомес и Кевин Де Брюйне. Мануэль Аканджи решил свои проблемы со спиной.