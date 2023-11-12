Тен Хаг призвал МЮ "делать свою жизнь проще", забивая голы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал подопечных "делать свою жизнь проще", лучше используя свои моменты.
Имея громадное игровое преимущество, единственный гол в домашнем противостоянии с "Лутоном" команде Тен Хага удалось забить только около часовой отметки.
Тен Хаг доволен, что "Юнайтед" создает так много моментов, однако эффективность атакующих игроков вроде Расмуса Хейлунда, Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо расстраивает Эрика.
"Мы могли бы сделать свою жизнь проще, если бы забивали голы. Зато мы создаем много моментов".
"В первом тайме я насчитал четыре 100-процентных момента. Если ты забиваешь первый гол и затем второй, тебе становится легче".
"Но если ты не забиваешь, ты знаешь, что в любой момент можешь потерять мяч в своей штрафной и оказаться в беде".
"Поэтому нам пришлось сражаться до конца. Возможно, это было не самое красиво зрелище, но я рад, что мы создали много моментов", — цитирует Тен Хага Evening Standard.
12.11.2023 00:05
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