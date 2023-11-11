Артета: "Я полностью с рефери"

Наставник "Арсенала" Микель Артета положительно оценил судейство и работу системы VAR после победы 3:1 над "Бернли".

После поражения 1:0 от "Ньюкасла" в прошлый уикенд Артета яростно раскритиковал судейство в том отдельно взятом матче и в Премьер-Лиге вообще.



Однако с тех пор Артета успокоился, и после победы над "Бернли" выразил свое одобрение арбитрам, несмотря на то, что полузащитник "канониров" Фабиу Виейра получил прямую красную карточку за грубую игры.



"Что касается красной карточки... Да, VAR была права".



"Рефери был прав. Действительно хорошее решение, и приятно, что сам Микель говорит об этом! Хорошее решение".



"Надеюсь, по телевизору покажут, как я говорю, что рефери так хороши. Я полностью с ними и очень конструктивен", — цитирует Артету The Independent.