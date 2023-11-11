Тен Хаг дисквалифицирован на матч с "Эвертоном"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пропустит следующий матч своей команды в Премьер-Лиге из-за дисквалификации.
В субботу "Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу 1:0 над "Лутоном", и на последних минутах этого матча, выражая несогласие с судейским решением против своей команды, Тен Хаг получил желтую карточку, которая стала для него третьей в этом сезоне.
С этого сезона количество желтых карточек, необходимых для одноматчевой дисквалификации главного тренера или кого-либо из технического персонала, как раз было сокращено с четырех до трех.
Таким образом, Тен Хаг не сможет присутствовать у бровки "Гудисон Парк", куда "Юнайтед" отправится сразу после международного перерыва, чтобы сыграть против "Эвертона".
11.11.2023 22:00
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