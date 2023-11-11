Постекоглу видит много позитивных моментов в поражении от "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что видит много позитивных моментов в проигранном матче против "Вулверхэмптона".

В субботу "Тоттенхэм" потерпел свое второе поражение за последние шесть дней. Открыв счет на третье минуте, "шпоры" дважды пропустили от "волков" в компенсированное время — 2:1.



После матча на "Молинью" Постекоглу пребывал в философском настроении, объяснив не самую убедительную игру своей команды многочисленными перестановками в составе из-за кадровых проблем.



"Футбол может причинять боль, когда случаются такие вещи. Нужно лишь смириться. Я не могу обвинить игроков в том, что они не старались. Этому матчу всегда было суждено стать тяжелым".



"Мы хорошо начали, но мы могли действовать чуть позитивнее и агрессивнее с мячом. Я должен учитывать тот факт, что мы сделали так много перестановок в составе, и это не происходит бесследно, особенное когда трое из твоей четверки защитников практически впервые вышли вместе в старте".



"Мы вели в счете, и в концовке у парней, возможно, проявился инстинкт самосохранения, они просто хотели дождаться окончания матча".



"Это ощущалось ближе к концу. На протяжении большей части матча у "Вулверхэмптона" не было большого количества моментов, но в итоге они забили. "Вулверхэмптон" смог взбодриться, особенно благодаря своим трибунам. С нашим характером и нашей самоотдачей был порядок, нельзя это отрицать. Из этого матча можно извлечь много позитивных моментов, и это сделает нас сильнее", — цитирует Постекоглу Daily Mirror.