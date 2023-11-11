"Арсенал" победил "Бернли" и догнал "Сити"

"Арсенал" победил дома "Бернли" со счетом 3:1 и догнал по очкам лидирующий в Премьер-Лиги "Манчестер Сити".

По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "Севильи" посреди недели главный тренер "канониров" Микель Артета произвел лишь одну перестановку в старте, выпустив Александра Зинченко вместо Бена Уайта.



Наставник "бордовых" Венсан Компани доверился тем же 11 футболистам, что начинали проигранный матч против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.



Первое слово в матче сказал "Бернли". Это Зеки Амдуни дальним ударом проверил на бдительность голкипера "Арсенала" Давида Райю.



Хозяева, конечно, владели некоторым игровым преимуществом, но были довольно неторопливы и атаковали незамысловато. Гости довольно комфортно выдерживали это давление.



Тем не менее, под занавес тайма "канонирам" удалось открыть счет. После заброса в штрафную Букайо Сака головой сделал передачу к противоположной штанге, а там Леандро Троссард, врезавшись в стойку ворот, отправил мяч в сетку — 1:0.



Однако уже на 54-й минуте "бордовые" сравняли счет. Джош Браунхилл пробил в касание с левого края штрафной по отскочившему мячу, а рикошет от Джея Родригеса не оставил Райе шансов на спасение — 1:1.



Равновесие в счете держалось недолго. Спустя всего три минуты Вильям Салиба замкнул подачу Троссардом углового — 2:1.



На 74-й минуте "Арсенал" поставил точку в матче. Розыгрыш углового обернулся ударом головой Дары О'Ши в перекладину своих ворот, а отскок достался Александру Зинченко, который пробил ножницами — 3:1.



В концовке вышедший на замену у хозяев Фабиу Виейра получил прямую красную карточку за грубую игру, но это уже ничего не изменило.



"Арсенал" испытал определенные проблемы, взламывая оборону "Бернли", однако более высокий класс "канониров" в итоге обнаружил себя.



"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче