Линделеф принес "Юнайтед" победу над "Лутоном"

Гол Виктора Линделефа обеспечил "Манчестер Юнайтед" победу 1:0 над новичком Премьер-Лиги "Лутоном".

Относительно выезда в Копенгаген посреди среди в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф и Серхио Регилон, заменив Джонни Эванса и Аарона Ван-Биссаку.



Стартовый состав "шляпников" не изменился по сравнению с 1:1 против "Ливерпуля" в прошлый уикенд.



Хозяева "Олд Траффорд" сразу же принялись диктовать игру, напрочь лишив соперника мяча. Первый голевой момент возник на 10-й минуте, когда голкипер гостей Томас Камински отразил удар Расмуса Хейлунда бедром в упор.



"Лутон" впервые показал зубы на 36-й минуте, когда Андре Онана отразил и сложнейший удар Карлтона Морриса головой, и дальний выстрел Андроса Таунсенда.



Второй тайм начался с еще одного упущенного Хейлундом момента. Мяч слегка разминулся с углом ворот после навеса Бруну Фернандеша со штрафного и удара Расмуса головой.



И все-таки "Юнайтед" дожал соперника. Это случилось на 59-й минуте, когда Линделеф подкараулил отскок мяча в центре штрафной и просто расстрелял ворота — 1:0.



На 70-й минуте Рэшфорду предоставилась прекрасная возможность забить второй гол и снять вопросы об исходе матча, однако удар Маркуса с убойной позиции пришелся прямо в голкипера.



"Юнайтед" продолжил атаковать, но на второй гол не наиграл и в концовке предпочел остепениться. Шансов уйти от поражения у "Лутона" не было.



"Юнайтед" одержал достаточно скромную победу, но три очка есть три очка. "Лутон" оказался чересчур беззуб, чтобы по-настоящему напрячь соперника и попытаться отыграться.



"Манчестер Юнайтед" — "Лутон". Отчет о матче