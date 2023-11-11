Линделеф принес "Юнайтед" победу над "Лутоном"

Виктор Линделеф Гол Виктора Линделефа обеспечил "Манчестер Юнайтед" победу 1:0 над новичком Премьер-Лиги "Лутоном".

Относительно выезда в Копенгаген посреди среди в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф и Серхио Регилон, заменив Джонни Эванса и Аарона Ван-Биссаку.

Стартовый состав "шляпников" не изменился по сравнению с 1:1 против "Ливерпуля" в прошлый уикенд.

Хозяева "Олд Траффорд" сразу же принялись диктовать игру, напрочь лишив соперника мяча. Первый голевой момент возник на 10-й минуте, когда голкипер гостей Томас Камински отразил удар Расмуса Хейлунда бедром в упор.

"Лутон" впервые показал зубы на 36-й минуте, когда Андре Онана отразил и сложнейший удар Карлтона Морриса головой, и дальний выстрел Андроса Таунсенда.

Второй тайм начался с еще одного упущенного Хейлундом момента. Мяч слегка разминулся с углом ворот после навеса Бруну Фернандеша со штрафного и удара Расмуса головой.

И все-таки "Юнайтед" дожал соперника. Это случилось на 59-й минуте, когда Линделеф подкараулил отскок мяча в центре штрафной и просто расстрелял ворота — 1:0.

На 70-й минуте Рэшфорду предоставилась прекрасная возможность забить второй гол и снять вопросы об исходе матча, однако удар Маркуса с убойной позиции пришелся прямо в голкипера.

"Юнайтед" продолжил атаковать, но на второй гол не наиграл и в концовке предпочел остепениться. Шансов уйти от поражения у "Лутона" не было.

"Юнайтед" одержал достаточно скромную победу, но три очка есть три очка. "Лутон" оказался чересчур беззуб, чтобы по-настоящему напрячь соперника и попытаться отыграться.

"Манчестер Юнайтед" — "Лутон". Отчет о матче


Метки Лутон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2023 20:00

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  1. chlesea88 11.11.2023 20:08 # chlesea88
    почему не на главной кококо

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  2. man-style 11.11.2023 20:04 # man-style
    two ugly wins in a row
    at this time and age we'll take that

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