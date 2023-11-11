Линделеф принес "Юнайтед" победу над "Лутоном"
Гол Виктора Линделефа обеспечил "Манчестер Юнайтед" победу 1:0 над новичком Премьер-Лиги "Лутоном".
Относительно выезда в Копенгаген посреди среди в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Виктор Линделеф и Серхио Регилон, заменив Джонни Эванса и Аарона Ван-Биссаку.
Стартовый состав "шляпников" не изменился по сравнению с 1:1 против "Ливерпуля" в прошлый уикенд.
Хозяева "Олд Траффорд" сразу же принялись диктовать игру, напрочь лишив соперника мяча. Первый голевой момент возник на 10-й минуте, когда голкипер гостей Томас Камински отразил удар Расмуса Хейлунда бедром в упор.
"Лутон" впервые показал зубы на 36-й минуте, когда Андре Онана отразил и сложнейший удар Карлтона Морриса головой, и дальний выстрел Андроса Таунсенда.
Второй тайм начался с еще одного упущенного Хейлундом момента. Мяч слегка разминулся с углом ворот после навеса Бруну Фернандеша со штрафного и удара Расмуса головой.
И все-таки "Юнайтед" дожал соперника. Это случилось на 59-й минуте, когда Линделеф подкараулил отскок мяча в центре штрафной и просто расстрелял ворота — 1:0.
На 70-й минуте Рэшфорду предоставилась прекрасная возможность забить второй гол и снять вопросы об исходе матча, однако удар Маркуса с убойной позиции пришелся прямо в голкипера.
"Юнайтед" продолжил атаковать, но на второй гол не наиграл и в концовке предпочел остепениться. Шансов уйти от поражения у "Лутона" не было.
"Юнайтед" одержал достаточно скромную победу, но три очка есть три очка. "Лутон" оказался чересчур беззуб, чтобы по-настоящему напрячь соперника и попытаться отыграться.
"Манчестер Юнайтед" — "Лутон". Отчет о матче
11.11.2023 20:00
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почему не на главной кококо
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two ugly wins in a row
at this time and age we'll take that
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