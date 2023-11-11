Мойес хочет продолжать тренировать

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что пока не собирается завершать тренерскую карьеру.

Контракт Мойеса с "Вест Хэмом" истекает в конце этого сезона, и недавно в прессе появились слухи, что лондонский клуб может предложить 60-летнему шотландцу перейти на некоторую техническую роль в конце сезона.



Однако Мойес чувствует, что еще не исчерпал себя как тренер, особенно в "Вест Хэме", который в прошлом сезоне выиграл Лигу Конференций, но в Премьер-Лиге был вынужден сражаться за выживание.



"Я не спешу прекращать тренировать, уж точно. Я могу растить команды и клубы. Я искренне верю, что "Вест Хэм" во многом похож на мой "Эвертон". Есть вещи, которые мы можем улучшить, и мы стремимся к этому".



"Мы провели пару действительно хороших лет, финишируя шестыми и седьмыми. В третий раз мы были 14-ми. Мы стараемся улучшить это и стать стабильнее. Помимо этого, мы завоевали трофей, что довольно сложно", — сообщил Мойес Sky Sports.