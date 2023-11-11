"Ливерпуль" хочет Арчи Грея из "Лидса"

"Ливерпуль" заинтересован в приобретении юного полузащитника "Лидса" Арчи Грея, оцениваемого в 40-50 миллионов фунтов.

Грей сыграл во всех за исключением одного матчах "Лидса" в этом сезоне Чемпионшипа, хотя дебютировал за клуб с "Элланд Роуд" только в первом туре.



Своим атлетизмом, а также умением сыграть в полузащите и на позиции правого защитника 17-летний англичанин заслужил сравнения с вице-капитаном "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом.



Грей еще в 16 лет оказался среди запасных "Лидса" на матч Премьер-Лиги против "Арсенала", а также регулярно попадал на скамейку при Марсело Бьелсе и Хави Грасии, однако своего дебюта Арчи дождался, только когда "белые" вылетели в Чемпионшип и назначили своим главным тренером Даниэля Фарке.



Грей является продуктом академии "Лидса", находясь в системе клуба с девяти лет. Арчи приходится племянником легенде "белых" Эдди Грею.



Помимо "Ливерпуля", заполучить Грея также хотят "Кристал Пэлас" и "Эвертон", сообщает Daily Mail.



Контракт Грея рассчитан до 2025 года, и "Лидс" может быть вынужден продать Арчи следующим летом, особенно если не вернется в Премьер-Лигу с первой попытки.



Добавим, Энди Грей, отец Арчи, тоже поиграл за "Лидс". А 14-летний Харри Грей, младший брат Арчи, уже утвердился основным игроком команды "белых" U-18.