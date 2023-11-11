"Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", дважды пропустив в компенсированное время

Дважды пропустив в компенсированное время, "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Вулверхэмптона".

В стартовом составе "волков" появились Жоао Гомес и Жан-Рикнер Бельгард, заменив Томми Дойла и Сашу Калайджича.



Из-за травм и дисквалификаций "шпоры" недосчитались Микки Ван де Вена, Кристиана Ромеро, Дестини Удоджи и Джеймса Мэддисона, вместо которых появились Эрик Дайер, Бен Дэвис, Эмерсон Роял и Пьер-Эмиль Хейбьерг.



Гостям потребовалось две с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Деян Кулусевски на правом краю штрафной сделал хитрый пас на Педро Порро, а тот прострелил к воротам на Бреннана Джонсона — 1:0.



Хозяева ответили несколькими неточными ударами, но в целом игру не контролировали, а мяч у них не держался.



Постепенно "Вулверхэмптон" стал добавлять и на 33-й минуте впервые пробил в створ. Это Марио Лемина ударом с острого угла проверил Гульельмо Викарио.



Других угроз воротам Викарио "волки" до перерыва не создали, несмотря на то, что "Тоттенхэм" выглядел довольно пассивно.



Во втором тайме хозяева прибавили еще, завладев инициативой, однако их атакам отчаянно не хватало завершения. Гости лишь отвечали контратаками, но выглядели острее.



Казалось, "шпоры" выстоят, однако на первой компенсированной минуте счет стал равным. Вышедший на замену Пабло Сарабия технично принял в штрафной передачу с фланга и, не опуская мяч на газон, пробил в ближний угол ворот — 1:1.



Однако это был еще не конец. На седьмой компенсированной минуте Лемина с подступов к вратарской подправил мяч в сетку после отличной передачи Сарабия — 2:1.



Если не учитывать быстрый гол, "Тоттехнэм" провел весьма посредственный матч, что неудивительно с такими кадровыми проблемами. "Вулверхэмптону" не хватало остроты, однако "волки" были вознаграждены за то, что старались до конца.



"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче