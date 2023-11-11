"Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", дважды пропустив в компенсированное время

Марио Лемина Дважды пропустив в компенсированное время, "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Вулверхэмптона".

В стартовом составе "волков" появились Жоао Гомес и Жан-Рикнер Бельгард, заменив Томми Дойла и Сашу Калайджича.

Из-за травм и дисквалификаций "шпоры" недосчитались Микки Ван де Вена, Кристиана Ромеро, Дестини Удоджи и Джеймса Мэддисона, вместо которых появились Эрик Дайер, Бен Дэвис, Эмерсон Роял и Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Гостям потребовалось две с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Деян Кулусевски на правом краю штрафной сделал хитрый пас на Педро Порро, а тот прострелил к воротам на Бреннана Джонсона — 1:0.

Хозяева ответили несколькими неточными ударами, но в целом игру не контролировали, а мяч у них не держался.

Постепенно "Вулверхэмптон" стал добавлять и на 33-й минуте впервые пробил в створ. Это Марио Лемина ударом с острого угла проверил Гульельмо Викарио.

Других угроз воротам Викарио "волки" до перерыва не создали, несмотря на то, что "Тоттенхэм" выглядел довольно пассивно.

Во втором тайме хозяева прибавили еще, завладев инициативой, однако их атакам отчаянно не хватало завершения. Гости лишь отвечали контратаками, но выглядели острее.

Казалось, "шпоры" выстоят, однако на первой компенсированной минуте счет стал равным. Вышедший на замену Пабло Сарабия технично принял в штрафной передачу с фланга и, не опуская мяч на газон, пробил в ближний угол ворот — 1:1.

Однако это был еще не конец. На седьмой компенсированной минуте Лемина с подступов к вратарской подправил мяч в сетку после отличной передачи Сарабия — 2:1.

Если не учитывать быстрый гол, "Тоттехнэм" провел весьма посредственный матч, что неудивительно с такими кадровыми проблемами. "Вулверхэмптону" не хватало остроты, однако "волки" были вознаграждены за то, что старались до конца.

"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2023 17:35

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 11.11.2023 18:36 # takernotagiver
    Кейн уже 17 положил за 11 матчей. Охренеть

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  2. narcot 11.11.2023 18:30 # narcot
    пZдц, если Вагин на серьезке всё это пишет

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  3. skydreams 11.11.2023 18:21 # skydreams
    колбасники до сих пор не могут потушиться после уверенной победы ттх, горят и горят. тушить их пора

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  4. astana-spurs 11.11.2023 18:19 # astana-spurs
    Вполне справедливый результат. На победу точно не наиграли. Тупо не хватает игроков для основы. Надеемся, на очень хорошее усиление зимой. Ладно главное не унывать и идти вперёд. COYS!!!

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  5. arsenverim 11.11.2023 18:15 # arsenverim
    good game, mate

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  6. easports 11.11.2023 18:10 # easports
    также как после осени наступает зима, а после зимы весна, ттх начал свое погружение вниз по таблице.

    просто константа)

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  7. lfc-krr 11.11.2023 18:09 # lfc-krr
    Вагиф такой смешной.

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  8. gameboy 11.11.2023 18:07 # gameboy
    Петухи, совать!!!

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  9. alexomck 11.11.2023 18:00 # alexomck
    Постетоглу лютый топарь, особенно на фоне двух предыдущих сбитых летчиков, конечно, нужна поддержка от Леви в январе. С таким коучем обязаны за место в ЛЧ бороться.

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  10. narcot 11.11.2023 17:59 # narcot
    Ухеххееххе) как же ебут выскочек

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  11. vagifspurs 11.11.2023 17:57 # vagifspurs
    -> Вилла, Сити, Вест Хэм, Ньюкасл

    12 очков из 12? Верим нахооооййййй, но нет, это будут лютые катки, Сонни обязан творить чудеса.

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  12. vagifspurs 11.11.2023 17:53 # vagifspurs
    У монеты две медали, с одной стороны Волки заслужено победили, с другой мы хорошо держались до компенсированного времени.

    Беда не приходит одна, как говорится.. Идем дальше, а кстати дальше ещё и не будет Биссумы. В общем, посмотрим, что будет делать ПостекОГЛЫ, ситуация патовая!

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  13. v-0987654321 11.11.2023 17:49 # v-0987654321
    На фупле есть два Сасёра,петухАстер и шерстьВагиф

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  14. takernotagiver 11.11.2023 17:48 # takernotagiver
    Как же Тухель угадал с Кейном. Вытащил из курятника и тот имеет все шансы на все трофеи и забивает по пачке голов в каждом матче

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  15. sausage 11.11.2023 17:46 # sausage
    Очевидно, чё. Без трёх защитников из основы и Мэддисона совсем другая команда и игра. Ну это у любого клуба так. Вопрос только в том, насколько с меньшими потерями команда сможет выкарабкаться из этого дерьма. В случае со шпорами что-то я сомневаюсь в их возможностях, а главное в возможностях тренера

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  16. memfis63 11.11.2023 17:46 # memfis63
    http://fapl.ru/posts/103921/?c=1#c7857678

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  17. superperez101 11.11.2023 17:46 # superperez101
    вагиф, с победой!

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  18. v-0987654321 11.11.2023 17:46 # v-0987654321
    Ахахаха петухастер любит сасааать

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  19. brown-ale 11.11.2023 17:44 # brown-ale
    Шпоры вернулись!

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  20. alexomck 11.11.2023 17:42 # alexomck
    хорошо держались, с учетом всех потерь, чутка не хватило:(

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