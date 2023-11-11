"Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", дважды пропустив в компенсированное время
Дважды пропустив в компенсированное время, "Тоттенхэм" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Вулверхэмптона".
В стартовом составе "волков" появились Жоао Гомес и Жан-Рикнер Бельгард, заменив Томми Дойла и Сашу Калайджича.
Из-за травм и дисквалификаций "шпоры" недосчитались Микки Ван де Вена, Кристиана Ромеро, Дестини Удоджи и Джеймса Мэддисона, вместо которых появились Эрик Дайер, Бен Дэвис, Эмерсон Роял и Пьер-Эмиль Хейбьерг.
Гостям потребовалось две с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Деян Кулусевски на правом краю штрафной сделал хитрый пас на Педро Порро, а тот прострелил к воротам на Бреннана Джонсона — 1:0.
Хозяева ответили несколькими неточными ударами, но в целом игру не контролировали, а мяч у них не держался.
Постепенно "Вулверхэмптон" стал добавлять и на 33-й минуте впервые пробил в створ. Это Марио Лемина ударом с острого угла проверил Гульельмо Викарио.
Других угроз воротам Викарио "волки" до перерыва не создали, несмотря на то, что "Тоттенхэм" выглядел довольно пассивно.
Во втором тайме хозяева прибавили еще, завладев инициативой, однако их атакам отчаянно не хватало завершения. Гости лишь отвечали контратаками, но выглядели острее.
Казалось, "шпоры" выстоят, однако на первой компенсированной минуте счет стал равным. Вышедший на замену Пабло Сарабия технично принял в штрафной передачу с фланга и, не опуская мяч на газон, пробил в ближний угол ворот — 1:1.
Однако это был еще не конец. На седьмой компенсированной минуте Лемина с подступов к вратарской подправил мяч в сетку после отличной передачи Сарабия — 2:1.
Если не учитывать быстрый гол, "Тоттехнэм" провел весьма посредственный матч, что неудивительно с такими кадровыми проблемами. "Вулверхэмптону" не хватало остроты, однако "волки" были вознаграждены за то, что старались до конца.
"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
11.11.2023 17:35
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Последние комментарии:
Кейн уже 17 положил за 11 матчей. Охренеть
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пZдц, если Вагин на серьезке всё это пишет
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колбасники до сих пор не могут потушиться после уверенной победы ттх, горят и горят. тушить их пора
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Вполне справедливый результат. На победу точно не наиграли. Тупо не хватает игроков для основы. Надеемся, на очень хорошее усиление зимой. Ладно главное не унывать и идти вперёд. COYS!!!
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good game, mate
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также как после осени наступает зима, а после зимы весна, ттх начал свое погружение вниз по таблице.
просто константа)
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Вагиф такой смешной.
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Петухи, совать!!!
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Постетоглу лютый топарь, особенно на фоне двух предыдущих сбитых летчиков, конечно, нужна поддержка от Леви в январе. С таким коучем обязаны за место в ЛЧ бороться.
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Ухеххееххе) как же ебут выскочек
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-> Вилла, Сити, Вест Хэм, Ньюкасл
12 очков из 12? Верим нахооооййййй, но нет, это будут лютые катки, Сонни обязан творить чудеса.
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У монеты две медали, с одной стороны Волки заслужено победили, с другой мы хорошо держались до компенсированного времени.
Беда не приходит одна, как говорится.. Идем дальше, а кстати дальше ещё и не будет Биссумы. В общем, посмотрим, что будет делать ПостекОГЛЫ, ситуация патовая!
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На фупле есть два Сасёра,петухАстер и шерстьВагиф
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Как же Тухель угадал с Кейном. Вытащил из курятника и тот имеет все шансы на все трофеи и забивает по пачке голов в каждом матче
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Очевидно, чё. Без трёх защитников из основы и Мэддисона совсем другая команда и игра. Ну это у любого клуба так. Вопрос только в том, насколько с меньшими потерями команда сможет выкарабкаться из этого дерьма. В случае со шпорами что-то я сомневаюсь в их возможностях, а главное в возможностях тренера
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http://fapl.ru/posts/103921/?c=1#c7857678
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вагиф, с победой!
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Ахахаха петухастер любит сасааать
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Шпоры вернулись!
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хорошо держались, с учетом всех потерь, чутка не хватило:(
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