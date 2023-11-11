Тен Хаг назвал четырех игроков, на которых он может положиться

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал имена четырех игроков, на которых он может положиться в сложный момент.

"Юнайтед" проиграл девять из 17 матчей этого сезона с учетом всех соревнований, из-за чего Тен Хаг оказался под угрозой увольнения.



Тен Хаг неоднократно призывал своих игроков сплотиться и проявить бойцовский дух, и особенно Эрик рассчитывает на четверку своих лидеров.



"У нас есть игроки с характером, на которых можно положиться. Я упомяну Андре Онана, Харри (Магуайра), Скотта Мактоминея, которые проявляют свои лидерские качества в такого рода моменты".



"И, конечно, Бруну (Фернандеш). У нас достаточно игроков с характером, чтобы прибавить и повести команду за собой. Но прибавить должны и другие — Каземиро и Личи Мартинеса здесь нет, поэтому их отсутствие должны восполнить другие".



"Думаю, мы можем прибавить, но травмы нам не помогают. Ты вынужден часто тасовать четверку защитников, и это лишает команду сыгранности. В такого рода моменты важно иметь сыгранность", — цитирует Тен Хага TEAMtalk.