"Юнайтед" потерял Эванса на несколько недель

Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс пропустит несколько недель с травмой мышечного характера.

Проигранный "Юнайтед" матч Лиги Чемпионов против "Копенгагена" в минувшую среду (4:3) был завершен для Эванса уже на 15-й минуте, когда Джонни вынужденно уступил свое место на поле Рафаэлю Варану.



Уже после окончания пресс-конференции главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага в пятницу "красные дьяволы" объявили, что Эванс выбыл на несколько недель с растяжением бедра.



Потерю Эванса поможет сгладить международная пауза, которая последует после того, как в субботу "Юнайтед" сыграет против "Лутона" в Премьер-Лиге.



Добавим, выезд к "Копенгагену" стал восьмым матчем для 35-летнего североирландца за "Юнайтед" после своего возвращения в клуб минувшим летом.