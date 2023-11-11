"Юнайтед" потерял Эванса на несколько недель

Джонни Эванс Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс пропустит несколько недель с травмой мышечного характера.

Проигранный "Юнайтед" матч Лиги Чемпионов против "Копенгагена" в минувшую среду (4:3) был завершен для Эванса уже на 15-й минуте, когда Джонни вынужденно уступил свое место на поле Рафаэлю Варану.

Уже после окончания пресс-конференции главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага в пятницу "красные дьяволы" объявили, что Эванс выбыл на несколько недель с растяжением бедра.

Потерю Эванса поможет сгладить международная пауза, которая последует после того, как в субботу "Юнайтед" сыграет против "Лутона" в Премьер-Лиге.

Добавим, выезд к "Копенгагену" стал восьмым матчем для 35-летнего североирландца за "Юнайтед" после своего возвращения в клуб минувшим летом.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2023 16:00

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