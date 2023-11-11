Постекоглу пообещал, что потеря Мэддисона не изменит стиль игры "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообещал, что его команда не откажется от своей атакующей манеры игры после потери полузащитника Джеймса Мэддисона.

Из-за полученной против "Челси" в минувший понедельник травмы лодыжки Мэддисон уже не поможет "Тоттенхэму" до Нового года.



Мэддисон был ключевой фигурой в игровой системе Постекоглу, забив три гола и отдав пять результативных передач в Премьер-Лиге, однако Анге готов использовать на месте Джеймса другого, не меняя саму систему.



"Я не думаю, что его можно заменить, на наша система своего рода подстраивается под используемых в ней игроков".



"Это не так, что мы создали систему под Маддерса. У нас есть система, и Маддерс в нее вписался, добавив свои качества".



"Кого бы мы ни использовали вместо него, он не будет тем же игроком, он добавит другие качества, но это не изменит нашу структуру в целом или наше намерение играть так, как мы хотим играть".



"Просто будут некоторые отклонения, учитывающие особенности другого игрока".



"Мне просто жаль Маддерса. Он невероятным образом начал сезон, был одним из лучших игроков в лиге и стремился к большему. Мне жаль, что травма помешала этому", — цитирует Постекоглу Evening Standard.