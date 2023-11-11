В Премьер-Лиге может появиться технология полуавтоматического определения офсайда
Со следующего сезона в Премьер-Лиге может появиться технология полуавтоматического определения офсайда (Semi-automatic offside technology, SOAT).
Технология SOAT зарекомендовала себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре и в финале Лиги Конференций в прошлом сезоне. Также она используется в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
В июне клубы Премьер-Лиги проголосовали против внедрения SOAT, однако огромные нарекания к работе системы VAR в этом сезоне могут заставить их изменить свою позицию.
SOAT использует искусственный интеллект для слежения за конечностями игроков, и в случае офсайда VAR практически сразу получает сигнал об этом.
Это может стать одним из нескольких нововведений по улучшению работы VAR, сообщает The Telegraph. Также предлагается сформировать постоянные пары из рефери в поле и арбитра в видеостудии.
11.11.2023 14:00
Просмотров: 490
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Уходит власть от судей, ссытся корпус мерзкий, нейронки не подкупны, айтишник сказал дерзкий
(ответить)
Ага.. Его тоже будут одобрять пол часа через комп и арбитра?
(ответить)
There's nothing to even comment on here
(ответить)
как в фифе прям
(ответить)
Это лучше, чем тупорылые английские судьи будут сидеть чертить эти линии.
(ответить)
Наконец то блет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий