В Премьер-Лиге может появиться технология полуавтоматического определения офсайда

Система VAR Со следующего сезона в Премьер-Лиге может появиться технология полуавтоматического определения офсайда (Semi-automatic offside technology, SOAT).

Технология SOAT зарекомендовала себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре и в финале Лиги Конференций в прошлом сезоне. Также она используется в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

В июне клубы Премьер-Лиги проголосовали против внедрения SOAT, однако огромные нарекания к работе системы VAR в этом сезоне могут заставить их изменить свою позицию.

SOAT использует искусственный интеллект для слежения за конечностями игроков, и в случае офсайда VAR практически сразу получает сигнал об этом.

Это может стать одним из нескольких нововведений по улучшению работы VAR, сообщает The Telegraph. Также предлагается сформировать постоянные пары из рефери в поле и арбитра в видеостудии.


Метки SOAT, VAR, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. sayk2 11.11.2023 14:31 # sayk2
    Уходит власть от судей, ссытся корпус мерзкий, нейронки не подкупны, айтишник сказал дерзкий

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  2. makeewadim 11.11.2023 14:19 # makeewadim
    Ага.. Его тоже будут одобрять пол часа через комп и арбитра?

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  3. mansoor 11.11.2023 14:17 # mansoor
    There's nothing to even comment on here

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  4. yxaxaxaxaxa 11.11.2023 14:09 # yxaxaxaxaxa
    как в фифе прям

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  5. suddenly 11.11.2023 14:02 # suddenly
    Это лучше, чем тупорылые английские судьи будут сидеть чертить эти линии.

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  6. gerrard08 11.11.2023 14:02 # gerrard08
    Наконец то блет

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