Со следующего сезона в Премьер-Лиге может появиться технология полуавтоматического определения офсайда (Semi-automatic offside technology, SOAT).

Технология SOAT зарекомендовала себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре и в финале Лиги Конференций в прошлом сезоне. Также она используется в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



В июне клубы Премьер-Лиги проголосовали против внедрения SOAT, однако огромные нарекания к работе системы VAR в этом сезоне могут заставить их изменить свою позицию.



SOAT использует искусственный интеллект для слежения за конечностями игроков, и в случае офсайда VAR практически сразу получает сигнал об этом.



Это может стать одним из нескольких нововведений по улучшению работы VAR, сообщает The Telegraph. Также предлагается сформировать постоянные пары из рефери в поле и арбитра в видеостудии.