Тен Хаг доволен Магуайром

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг высоко оценил уровень игры защитника Харри Магуайра.

Травмы конкурентов позволили 30-летнему Магуайру вернуться в стартовый состав "Юнайтед" в последние недели.



И хотя результаты "Юнайтед" по-прежнему оставляют желать сильно лучшего, у Тен Хага нет претензий к игре самого дорогого защитника в мире.



"В данный момент Харри Магуайр выступает очень хорошо, и я очень рад этому. Как я всегда говорил, Харри Магуайру это по плечу — и сейчас он показывает, что ему это по плечу".



"В прошлом году Харри играл не так много, потому что я был очень доволен Рафой. Но когда Харри играл, я всегда был доволен им. В данный момент Харри играет очень хорошо, и у нас есть внутренняя конкуренция", — цитирует Тен Хага The Independent.