Тен Хаг доволен Магуайром

Харри Магуайр Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг высоко оценил уровень игры защитника Харри Магуайра.

Травмы конкурентов позволили 30-летнему Магуайру вернуться в стартовый состав "Юнайтед" в последние недели.

И хотя результаты "Юнайтед" по-прежнему оставляют желать сильно лучшего, у Тен Хага нет претензий к игре самого дорогого защитника в мире.

"В данный момент Харри Магуайр выступает очень хорошо, и я очень рад этому. Как я всегда говорил, Харри Магуайру это по плечу — и сейчас он показывает, что ему это по плечу".

"В прошлом году Харри играл не так много, потому что я был очень доволен Рафой. Но когда Харри играл, я всегда был доволен им. В данный момент Харри играет очень хорошо, и у нас есть внутренняя конкуренция", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2023 13:00

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  1. yxaxaxaxaxa 11.11.2023 13:07 # yxaxaxaxaxa
    We keep spending most our lives living in the gangsta's paradise
    We keep spending most our lives living in the gangsta's paradise

    (ответить)

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