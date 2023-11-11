Артета предостерег Рамсдейла от поспешных решений

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предостерег своего голкипера Аарона Рамсдейла от поспешных решений насчет своего будущего.

Этот сезон 25-летний Рамсдейл начинал первым номером "Арсенала", но в последние недели Аарон проигрывает конкуренцию прибывшему из "Брентфорда" Давиду Райе.



Согласно слухам, Рамсдейл помышляет о смене клубе в январе, однако Артета ценит Аарона и призывает не торопиться паковать чемоданы.



"Во-первых, моя дверь открыта для разговора с любым игроком. Мы просто хотим лучшего для наших игроков, и мы знаем, какое влияние можем оказать на них. Мы всегда будем стараться изо всех сил помочь им, но это командный вид спорта, где 24 игрока должны исполнять свои роли".



"И роль, которая есть у тебя в августе, может очень отличаться от той роли, что будет у тебя в марте".



"Поэтому мой опыт говорит, что принимать поспешные решения — это совершенно не хорошо. Кроме того, у команды есть определенные потребности, которые нужно удовлетворить".



"Ты не сможешь достичь своих целей, используя только шесть, 10 или 14 игроков. Это невозможно. Тебе нужен каждый, и Аарону отводится по-настоящему важная роль в команде", — цитирует Артету Sky Sports.