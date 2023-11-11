Гвардиола: "Челси" станет претендентом на титул"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что "Челси" снова станет претендентом на титул Премьер-Лиги.

В ближайшее воскресенье лидирующий в Премьер-Лиге "Сити" совершит выезд к "Челси", который сейчас занимает только 10-е место в таблице.



Тем не менее, Гвардиола уверен в светлом будущем "Челси" и уже наблюдает прогресс у команды Маурисио Почеттино.



"Они становятся лучше. Каждому тренеру нужно время. Новый клуб, новые игроки, но рано или поздно они станут претендентом на титул, потому что у них есть мастерство во всех зонах".



"Челси" — одна из самых важных команд в Англии, и не так давно они выиграли Лигу Чемпионов с Томасом Тухелем, победив в финале нас".



"Это одна сильнейших команд, насчет этого нет сомнений. Они живы, у них хороший дух, они агрессивны, у них хорошие игровые шаблоны, и это будет один из тяжелейших матчей в сезоне для нас".



"В то же время мы отправляемся туда с оптимизмом, учитывая настроение команды и увиденное мной на тренировках. Прямо сейчас мы на вершине лиги, и мы должны постараться там остаться".



"Но рано или поздно "Челси" будет сражаться за титул, насчет этого нет сомнений", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.