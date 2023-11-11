Почеттино заявил, что Джеймс не отказывался от вызова в сборную Англии

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его капитан Рис Джеймс не отказывался от вызова в сборную Англии.

23-летний Джеймс не попал в число игроков, которые были вызваны в английскую сборную на заключительные матчи отборочного турнира к Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии.



Риса весь сезон беспокоят проблемы со здоровьем, из-за чего он пока лишь дважды выходил в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги.



После Чемпионата Мира в Катаре, который он пропустил из-за травмы, Джеймс только однажды сыграл за Англию. Рис отчаянно хочет это исправить, но пока ему придется подождать.



"Это не его решение, он отчаянно хотел отправиться в сборную".



"В таких случаях это никогда не бывает решением самого игрока. Это зависит от оценки ситуации. Решения принимают медики, спортивные ученые и тренерский штаб, а не игроки".



"Думаю, национальная команда и наш клуб взаимодействуют достаточно хорошо, чтобы принять лучшее решение для обеих сторон".



"Это решение не Риса — он отчаянно хотел отправиться в сборную. Однако национальная команда и наш клуб должны были принять лучшее решение для него", — цитирует Почеттино BBC.