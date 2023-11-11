"Сити" может вернуться за Пакетой в январе

"Манчестер Сити" может возобновить интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Лукасу Пакете в зимнее трансферное окно.

Достоверно известно, что "Сити" интересовался Пакетой еще в августе, однако как раз тогда стало известно, что FA заподозрила Лукаса в ставках в букмекерских конторах, поэтому "горожане" предпочли купить Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона".



По информации бразильского издания UOL, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сохраняет интерес к Пакете, рассматривая Лукаса в качестве преемника для 32-летнего Кевина Де Брюйне, который не играет с первого тура сезона.



"Сити" попытается приобрести Пакету в январе, если к тому времени Ассоциация снимет подозрения с 26-летнего бразильца насчет ставок.



Пакета, который полностью отрицает вину, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу за "Вест Хэм" в этом сезоне.