Кайседо рассказал, что Энцо убедил его отвергнуть "Ливерпуль"

Полузащитник Мойсес Кайседо рассказал, что решил отвергнуть "Ливерпуль" и перейти в "Челси" после телефонного разговора с Энцо Фернандесом.

В середине августа Кайседо перешел в "Челси" из "Брайтона" за 115 миллионов фунтов, отобрав у Фернандеса звание самого дорогого игрока Премьер-Лиги всех времен.



За считанные дни до этого "Ливерпуль" согласовал стоимость Кайседо в размере 111 млн. фунтов, однако Мойсес поговорил по телефону с Энцо и решил, что "Челси" нравится ему больше.



"Это был славный разговор. Сам факт того, что тебе звонит победитель Чемпионата Мира, один из лучших полузащитников в мире... Было очень приятно получить тот звонок, и он убедил меня перейти сюда".



"Он сказал, что это отличный клуб, здесь много молодых игроков, здесь есть сплоченность".



"Я всегда получал удовольствие, когда внутри команды есть связь, потому что, думаю, благодаря этой связи мы можем справиться с любой ситуацией, с любым давлением. Так что это мотивировало меня перейти сюда".



"Теперь я наслаждаюсь игрой рядом с ним, а также совместными тренировками. Мы всегда вместе. Поэтому я очень рад и стараюсь делать вещи лучше с каждым днем, чтобы, как сказал Энцо, быть хорошим примером для каждого в клубе", — сообщил Кайседо официальному веб-сайту "Челси".