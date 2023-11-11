Четыре клуба Премьер-Лиги готовы побороться за Мбаппе

Килиан Мбаппе Четыре клуба Премьер-Лиги собираются составить конкуренцию "Реалу" в борьбе за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом.

Как известно, контракт Мбаппе истекает в конце сезона, а напряженные отношения между игроком и клубом говорят о том, что Килиан едва ли продлит свое пребывание в Париже.

"Реал" уже долгое время считается главным претендентом на Мбаппе, однако TEAMtalk утверждает, что 24-летний француз не достанется испанскому гранду без борьбы.

Заполучить Мбаппе свободным агентом также мечтают "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Ньюкасл", причем "горожане" готовы сделать Килиана самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги всех времен.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Мбаппе, Ньюкасл, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2023 07:00

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  1. flfc 11.11.2023 07:04 # flfc
    На здоровье! А потом рассказывают про тренерский гений лысого шарлотка...

    (ответить)

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