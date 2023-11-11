Рэтклифф на пороге покупки 25% акций "Юнайтед"
Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф находится на пороге приобретения 25% акций "Манчестер Юнайтед".
Накануне таблоид The Sun сообщил, что 71-летний Рэтклифф надеется стать совладельцем "Юнайтед" уже к понедельнику.
По информации BBC, этого придется подождать чуть дольше, однако глава химической компании Ineos действительно близок с сделке с нынешними хозяевами "Юнайтед" Глэйзерами.
Ожидается, что сделка стоимостью 1.25 млрд. фунтов будет окончательно согласована во время предстоящего международного перерыва.
Примечательно, что 22 ноября будет ровно год, как Глэйзеры объявили о своей готовности продать "Юнайтед". В итоге американское семейство решило оставить контроль над клубом за собой, ограничившись продажей небольшой доли.
Рэтклифф также вложит 245 млн. фунтов в инфраструктуру "Юнайтед" и, как ожидается, получит контроль над футбольными операциями "красных дьяволов".
11.11.2023 06:00
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