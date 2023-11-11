12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 11 ноября, пятью поединками стартует 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 15:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вулверхэмптон" забивал в каждом из 12 последних домашних матчей в Премьер-Лиге — с поражения 0:1 от "Борнмута" Гари О'Нила в феврале. "Тоттенхэм" не проиграл ни одного из семи последних выездных поединков в чемпионате (5 побед, 2 ничьи). "Шпоры" брали верх в пяти из девяти выездов к "волкам" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения).



Вингер "Вулверхэмптона" Педру Нету по-прежнему отсутствует с травмой задней поверхности бедра. Также вне игры Джо Ходж, но Уго Буэно уже в порядке.



"Тоттенхэм" будет лишен дисквалифицированных защитников Кристиана Ромеро и Дестини Удоджи. Микки Ван де Вен и Джеймс Мэддисон пополнили лазарет на этой неделе и вернутся уже после Нового года. Выздоровел Бен Дэвис.



АРСЕНАЛ — БЕРНЛИ 18:00



"Арсенал" не проигрывает дома уже 37 матчей кряду против новичков в Премьер-Ли ге (32 победы, 5 ничьих). "Бернли" повторил установленный в 1904 году клубный антирекорд, проиграв девять из 11 первых поединков сезона в чемпионате. "Бордовые" не пропускали в двух последних матчах на поле "канониров".



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Мартина Эдегора, Букайо Сака, Габриэля Жезуса и Эдди Нкетиа. Юрриен Тимбер, Томас Партей и Эмиль Смит-Роу точно не сыграют.



"Бернли" будет лишен своего лучшего бомбардира Лайла Фостера, у которого возникли проблемы с душевным здоровьем. Джош Каллен возвращается после дисквалификации, Яльмар Экдаль может вернуться после травмы.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЭВЕРТОН 18:00



"Кристал Пэлас" проиграл лишь один из 20 последних домашних матчей Премьер-Лиги против команд из-за пределов Лондона (9 побед, 10 ничьих). "Эвертон" набрал одно очко в пяти первых поединках этого сезона Премьер-Лигу, но сразу 10 в шести последующих. "Орлы" одержали только одну победу в 17 последних встречах с "ирисками" в высшем дивизионе (8 ничьих, 8 поражений).



Впервые в сезоне за "Пэлас" может сыграть вингер Майкл Олисе. Эберечи Эзе вернулся в прошлый уикенд и надеется впервые за шесть недель выйти в старте. Дин Хендерсон, Джеймс Томкинс и Джезеран Рак-Сакьи остаются в лазарете.



"Эвертон" устроит фитнес-тесты для Джаррада Брантуэйта и Амаду Онана. Абдулай Дукуре может вернуться после болезни.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛУТОН 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В этом сезоне Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" вел в счете только 98 минут, и это третий худший результат в дивизионе. "Лутон" пропускал в каждом из 11 матчей чемпионата в этом сезоне (всего 21 пропущенный гол). "Красные дьяволы" выиграли все 18 последних домашних встреч со "шляпниками", и эта серия длится с 1899 года.



Защитник "Юнайтед" Джонни Эванс пропустит этот матч из-за мышечной травмы, полученной посреди недели против "Копенгагена". Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Каземиро продолжают лечиться.



Нападающий "Лутона" Каули Вудроу пропустит несколько недель с повреждение икроножной мышцы. Мадс Андерсен, Амарии Белл, Рис Берк, Люк Берри и Альбер Самби Локонга травмированы.



БОРНМУТ — НЬЮКАСЛ 20:30



"Борнмут" выиграл только один из 15 предыдущих матчей в Премьер-Лиге (3 ничьи, 11 поражений), одолев "Бернли" со счетом 2:1 в последней домашней игре. "Ньюкасл" не знает поражений уже семь поединков кряду в высшем дивизионе (5 побед, 2 ничьи). "Вишенки" не выиграли ни одной из семи последних встреч с "сороками" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 3 поражения).



Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт выбыл с травмой колена. Льюис Кук доступен после дисквалификации. Нето возобновил тренировки.



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон под вопросом из-за напряжения в задней поверхности бедра. Бруно Гимараэс дисквалифицирован.