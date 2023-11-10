Вингер "Челси" Рахим Стерлинг не будет наказан за предмет, брошенный на трибуны во время матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Данный инцидент случился в первом тайме победного для "Челси" матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в минувший понедельник, а известно о нем стало благодаря публикации "синих" в TikTok.



Во время празднования гола Коула Палмера с пенальти Стерлинг взял прилетевший с трибун предмет и бросил его назад в толпу.



Так над Стерлингом нависла угроза дисквалификации, однако после проведенной проверки FA решила, что не будет выдвигать обвинений в адрес 28-летнего англичанина, сообщает BBC.



Таким образом, Стерлинг будет доступен на матч против своего бывшего клуба "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.



Рахим является одним из лучших игроков "Челси" в этом сезоне, забив четыре гола и отдав две результативные передачи. Правда, этого оказалось недостаточно, чтобы заслужить вызов в сборную Англии.