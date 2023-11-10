Почеттино: "Сити" — лучшая команда в мире, но "Челси" не будет андердогом"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино назвал "Манчестер Сити" лучшей командой в мире, но заявил, что "синие" не будут андердогом в матче с таким соперником.

В ближайшее воскресенье "Челси" примет на своем поле "Сити", который сейчас лидирует в Премьер-Лиге, выиграв девять из 11 своих матчей в этом сезоне.



Однако после победы 1:4 над "Тоттенхэмом" в минувший понедельник Почеттино чувствует, что его команда готова дать бой и "Сити".



"Для меня "Сити" — лучшая команда, у них лучший тренерский штаб, лучший главный тренер, одна из лучших организаций в мире".



"Потому что, когда ты демонстрируешь такие результаты, значит ты очень хорошо делаешь свои дела в клубе сверху донизу. Нам нужно отдать должное, как все организовано в "Манчестер Сити".



"Это будет испытание. Мы хотим посостязаться с ними, хотя мы знаем, что это будет тяжело. Мы хотим набрать три очка, что важно для нас".



"Челси" никогда не чувствует себя андердогом. Мы — "Челси", для нас это невозможно. У нас есть наша история. Мы не можем назвать себя фаворитами, нам нужно отправиться туда и быть героями, проявляя свой характер".



"В понедельник мы отправились к "Тоттенхэму" и завершили матч победой 4:1, проявив характер, талант и готовность сражаться с одним из лучших клубов в Англии".



"Теперь нам нужно развить эту уверенность, что определенно поможет нам стать более конкурентоспособными", — цитирует Почеттино Sky Sports.