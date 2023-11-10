Артета: "Партей пропустит недели, но не месяцы"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета внес ясность насчет сроков восстановления полузащитника Томаса Партея.

На днях в прессе появились слухи, что из-за травмы бедра Партей уже не сыграет в этом году, а "Арсенал" готовится выйти на трансферный рынок для приглашения полузащитника.



В пятницу Артета поведал, что 30-летний ганец, получивший свою травму на тренировке перед выездом к "Севилье" в Лиге Чемпионов, идет на поправку и в лазарете не задержится.



"Его восстановление идет хорошими темпами, но это была значительная травма".



"Я сказал, что надеюсь на его возвращение в течение нескольких недель, а не месяцев, и он работает над этим. Ему нужна поддержка. Надеюсь, травма заживет правильным образом, и он вернется в строй, потому что он большой игрок для нас", — цитирует Артету Sky Sports.