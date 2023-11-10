Каземиро может уехать в Саудовскую Аравию в январе

Клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником "Манчестер Юнайтед" Каземиро в преддверии зимнего трансферного окна.

Как утверждает TEAMtalk, изначально наиболее желанной целью для саудовских клубов среди выступающих в Европе полузащитников был представляющий "Ювентус" Поль Погба, однако тот попался на допинге.



Теперь саудиты готовы переключить свое внимание на Каземиро, который совершенно не впечатляет в своем втором сезоне за "Юнайтед", а недавно и вовсе угодил в лазарет с травмой задней поверхности бедра.



"У Каземиро не идет игра в этом сезоне, и многие в клубе хватаются за голову. "Юнайтед" не подталкивает его к уходу, но если возникнет ситуация, похожая на отъезд Фабиньо и Джордана Хендерсона из "Ливерпуля", они могут выслушать предложение", — цитирует свой источник издание.



Добавим, в Манчестере Каземиро имеет контракт до 2026 года с опцией продления на 12 месяцев. В этом сезоне 31-летний бразилец сыграл 12 матчей за "красных дьяволов", забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.