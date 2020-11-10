Тен Хаг недоволен формой Рэшфорда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что недоволен формой Маркуса Рэшфорда, как недоволен и сам нападающий.

Забив 30 голов в прошлом сезоне, в этой кампании 26-летний Рэшфорд отличился только однажды, а вдобавок крупно подвел свою команду, схлопотав удаление в матче Лиги Чемпионов против "Копенгагена" в минувшую среду.



Тен Хаг ожидает от Рэшфорда большего, но считает, что печальная для Маркуса ситуация может быстро преобразиться.



"Думаю, он недоволен (тем, как начал сезон), и мы недовольны. У нас есть ожидания, у него есть высокие ожидания в отношении себя".



"В данный момент он не лучшей своей форме. Но я знаю, что он вернется. Я знаю, что он будет играть лучше и забивать голы, когда команда будет играть лучше. Я уверен в этом".



"Он прибавит по ходу этого сезона и будет забивать голы. Он полностью сосредоточен на команде и в курсе всего. Он вернется в колею".



"Это может очень быстро измениться. Порой тебе достаточно одного матча. Я уверен, что с ним все будет в порядке", — цитирует Тен Хага Sky Sports.