Фергюсон заключил новый контракт с "Брайтоном" до лета 2029

Роберто Де Дзерби и Эван Фергюсон Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2029 года.

Фергюсон очень ярко начал новый сезон, забив пять голов в 10 сыгранных матчах Премьер-Лиги. В сентябре 19-летний ирландец сделал хет-трик против "Ньюкасла".

Фергюсона уже несколько месяцев сватают в большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед", однако пока Эван видит свое будущее в "Брайтоне".

Стоит отметить, что предыдущий контракт Фергюсона истекал в 2028 году. Фактически Эван продлил свои отношения с "Брайтоном" на 12 месяцев, также получив прибавку к зарплате.

"Эван заслуживает новый контракт, впереди у него очень большое будущее", — сообщил главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби.


Метки Брайтон, контракты, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. kewell7 10.11.2023 18:44 # kewell7
    Фергюсона уже несколько месяцев сватают в большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед"
    В каком месте юнитуд - это большой клуб?

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  2. gameboy 10.11.2023 18:13 # gameboy
    Хороший боксёр

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