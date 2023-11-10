Фергюсон заключил новый контракт с "Брайтоном" до лета 2029

Нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2029 года.

Фергюсон очень ярко начал новый сезон, забив пять голов в 10 сыгранных матчах Премьер-Лиги. В сентябре 19-летний ирландец сделал хет-трик против "Ньюкасла".



Фергюсона уже несколько месяцев сватают в большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед", однако пока Эван видит свое будущее в "Брайтоне".



Стоит отметить, что предыдущий контракт Фергюсона истекал в 2028 году. Фактически Эван продлил свои отношения с "Брайтоном" на 12 месяцев, также получив прибавку к зарплате.



"Эван заслуживает новый контракт, впереди у него очень большое будущее", — сообщил главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби.