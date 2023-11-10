Ван де Вен и Мэддисон вернутся только после Нового года

Защитник Микки Ван де Вен и полузащитник Джеймс Мэддисон уже не сыграют за "Тоттенхэм" в этом календарном году.

Ван де Вен и Мэддисон получили травмы в конце первого тайма проигранного "Тоттенхэмом" матча Премьер-Лиги против "Челси" в минувший понедельник (1:4).



Микки повредил заднюю поверхность бедра, а Джеймс ушиб лодыжку, и главный тренер "шпор" Анге Постекоглу ожидает, что оба его ключевых игрока вернутся на футбольное поле только в 2024 году.



"У Микки травма задней поверхности бедра. Мы с самого начала знали, что она весьма значительна. Он пропустит пару месяцев".



"Травма Маддерса гораздо хуже, чем мы думали. На следующий день его состояние было далеко от идеального, поэтому мы направили его на обследование и теперь, наверное, ориентируемся на период после Нового года".



"Ришарлисон перенес операцию, которая была своего рода запланированной. Он сражался с этой проблемой с первого дня, а впереди международная пауза. Через месяц он вернется в строй, если все будет хорошо".



"Также у нас пара дисквалификаций... Но вернулся и доступен Бен Дэвис. Педро Порро в порядке и доступен", — цитирует Постекоглу Sky Sports.