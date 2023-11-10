Салах и Постекоглу — лучшие в Премьер-Лиге в октябре

Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Анге Постекоглу из "Тоттенхэма" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.

Салах отличился во всех трех матчах "Ливерпуля" в прошлом месяце, оформив по дублю против "Брайтона" и "Эвертона" и раз огорчив "Ноттингем Форест".



При этом с "чайками" команда Юргена Клоппа сыграла вничью (2:2), а "ирисок" (2:0) и "лесников" (3:0) победила, благодаря этим результатам ворвавшись в топ-4.



Помимо египетского нападающего, на звание Игрока Месяца в октябре также претендовали Дуглас Луис, Бриан Мбемо, Педру Нету, Деклан Райс и Кристиан Ромеро.



Это уже пятая подобная награда в карьере Салаха, что ставит его в один ряд с Уэйном Руни и Робином Ван Перси. Больше только у Криштиану Роналду, Стивена Джеррарда, Харри Кейна и Серхио Агуэро.



А тренерская награда, как в августе и сентябре, досталась Постекоглу, чьи подопечные в октябре победили "Лутон" (0:1), "Фулхэм" (2:0), и "Кристал Пэлас" (1:2), захватив лидерство в Премьер-Лиге.



В борьбе за этот приз 58-летний австралиец опередил Микеля Артету, Унаи Эмери и Юргена Клоппа.



Помимо Постекоглу, только Антонио Конте, Хосепу Гвардиоле и Юргену Клоппу удавалось становиться Тренером Месяца три раза подряд.



