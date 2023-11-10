Салах и Постекоглу — лучшие в Премьер-Лиге в октябре
Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Анге Постекоглу из "Тоттенхэма" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.
Салах отличился во всех трех матчах "Ливерпуля" в прошлом месяце, оформив по дублю против "Брайтона" и "Эвертона" и раз огорчив "Ноттингем Форест".
При этом с "чайками" команда Юргена Клоппа сыграла вничью (2:2), а "ирисок" (2:0) и "лесников" (3:0) победила, благодаря этим результатам ворвавшись в топ-4.
Помимо египетского нападающего, на звание Игрока Месяца в октябре также претендовали Дуглас Луис, Бриан Мбемо, Педру Нету, Деклан Райс и Кристиан Ромеро.
Это уже пятая подобная награда в карьере Салаха, что ставит его в один ряд с Уэйном Руни и Робином Ван Перси. Больше только у Криштиану Роналду, Стивена Джеррарда, Харри Кейна и Серхио Агуэро.
А тренерская награда, как в августе и сентябре, досталась Постекоглу, чьи подопечные в октябре победили "Лутон" (0:1), "Фулхэм" (2:0), и "Кристал Пэлас" (1:2), захватив лидерство в Премьер-Лиге.
В борьбе за этот приз 58-летний австралиец опередил Микеля Артету, Унаи Эмери и Юргена Клоппа.
Помимо Постекоглу, только Антонио Конте, Хосепу Гвардиоле и Юргену Клоппу удавалось становиться Тренером Месяца три раза подряд.
10.11.2023 16:00
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Последние комментарии:
10.11.2023 17:07 #
memfis63
расскажи тебя татары, башкиры по кругу пустили ?
Источник: http://fapl.ru/posts/103913/?c=1#c7857474
10.11.2023 17:20 #
memfis63
ой, все прекрасно понимают, что ты хочешь чтобы твой овладел воин аллаха.
все твои нападки эт типично поведение телки, которая сначала дразнит, потом убегает, а потом ласкает самца)
Источник: http://fapl.ru/posts/103913/?c=1#c7857474
10.11.2023 17:27 #
memfis63
как я понимаю хачильда уехала из России в ГОРЫ, в поисках сильной волосатой мужской руки в районе затылка, НО видать не может выдержать конкуренцию с овцой, отчего грустит и изливает на фапле свой внутренний мир
Источник: http://fapl.ru/posts/103913/?c=1#c7857474
Влажно-эротические мечты манкурта. Самое гейское, что я читал за последний месяц.
(ответить)
как я понимаю хачильда уехала из России в ГОРЫ, в поисках сильной волосатой мужской руки в районе затылка, НО видать не может выдержать конкуренцию с овцой, отчего грустит и изливает на фапле свой внутренний мир
кому-то жалко данного мальчишку ?
(ответить)
10.11.2023 17:20 #
memfis63
все твои нападки эт типично поведение телки, которая сначала дразнит, потом убегает, а потом ласкает самца)
Источник: http://fapl.ru/posts/103913/?c=1
Манкурт, оказывается, опытная сучка черкашей.
(ответить)
ХОХЛЫ ЕПАЛО К ОСМОТРУ
После заявлений о том, что ЕС не сможет выполнить обещания о поставке к весне 2024 года 1 000 000 артиллерийских снарядов на Украину, генсек НАТО и Шольц призвали Европу готовиться к очень долгой войне против России. Это опять же ответ на вопрос тех граждан, кто всерьез интересуется, когда закончится война. Война не закончится еще долго. От стратегии истребления украинского населения об Россию никто отказываться не собирается, поэтому на Украине и в этом и в следующем году умрет очень много людей.
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RADIO TAPOK Высота 776
Мгла иллюзий пала, Грозный взят в кольцо
Воины Аллаха, тысячи бойцов
Спешно отступая с битвы за Шатой
Прорывались с боем горною грядой
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ФК Салахопуль ака клуб одного муслима.
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https://ibb.co/9yTZp4C
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Салах, Салахищще. Всем ёбла в пол
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Салах поддержал Палестину делом!
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ПостекОГЛУ! КОРОЛЬ!
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