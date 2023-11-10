Салах и Постекоглу — лучшие в Премьер-Лиге в октябре

Мохамед Салах Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Анге Постекоглу из "Тоттенхэма" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам октября.

Салах отличился во всех трех матчах "Ливерпуля" в прошлом месяце, оформив по дублю против "Брайтона" и "Эвертона" и раз огорчив "Ноттингем Форест".

При этом с "чайками" команда Юргена Клоппа сыграла вничью (2:2), а "ирисок" (2:0) и "лесников" (3:0) победила, благодаря этим результатам ворвавшись в топ-4.

Помимо египетского нападающего, на звание Игрока Месяца в октябре также претендовали Дуглас Луис, Бриан Мбемо, Педру Нету, Деклан Райс и Кристиан Ромеро.

Это уже пятая подобная награда в карьере Салаха, что ставит его в один ряд с Уэйном Руни и Робином Ван Перси. Больше только у Криштиану Роналду, Стивена Джеррарда, Харри Кейна и Серхио Агуэро.

А тренерская награда, как в августе и сентябре, досталась Постекоглу, чьи подопечные в октябре победили "Лутон" (0:1), "Фулхэм" (2:0), и "Кристал Пэлас" (1:2), захватив лидерство в Премьер-Лиге.

В борьбе за этот приз 58-летний австралиец опередил Микеля Артету, Унаи Эмери и Юргена Клоппа.

Помимо Постекоглу, только Антонио Конте, Хосепу Гвардиоле и Юргену Клоппу удавалось становиться Тренером Месяца три раза подряд.

Анге Постекоглу


Метки Ливерпуль, награды, Постекоглу, Премьер-Лига, Салах, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 882

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 10.11.2023 17:36 # hachidlo
    10.11.2023 17:07 #
    memfis63

    расскажи тебя татары, башкиры по кругу пустили ?

    Источник: http://fapl.ru/posts/103913/?c=1#c7857474

    10.11.2023 17:20 #
    memfis63

    ой, все прекрасно понимают, что ты хочешь чтобы твой овладел воин аллаха.

    все твои нападки эт типично поведение телки, которая сначала дразнит, потом убегает, а потом ласкает самца)


    Источник: http://fapl.ru/posts/103913/?c=1#c7857474

    10.11.2023 17:27 #
    memfis63

    как я понимаю хачильда уехала из России в ГОРЫ, в поисках сильной волосатой мужской руки в районе затылка, НО видать не может выдержать конкуренцию с овцой, отчего грустит и изливает на фапле свой внутренний мир

    Источник: http://fapl.ru/posts/103913/?c=1#c7857474

    Влажно-эротические мечты манкурта. Самое гейское, что я читал за последний месяц.

    (ответить)

  2. memfis63 10.11.2023 17:27 # memfis63
    как я понимаю хачильда уехала из России в ГОРЫ, в поисках сильной волосатой мужской руки в районе затылка, НО видать не может выдержать конкуренцию с овцой, отчего грустит и изливает на фапле свой внутренний мир

    кому-то жалко данного мальчишку ?

    (ответить)

  3. hachidlo 10.11.2023 17:22 # hachidlo
    10.11.2023 17:20 #
    memfis63

    все твои нападки эт типично поведение телки, которая сначала дразнит, потом убегает, а потом ласкает самца)

    Источник: http://fapl.ru/posts/103913/?c=1

    Манкурт, оказывается, опытная сучка черкашей.

    (ответить)

  4. memfis63 10.11.2023 17:17 # memfis63
    ХОХЛЫ ЕПАЛО К ОСМОТРУ


    После заявлений о том, что ЕС не сможет выполнить обещания о поставке к весне 2024 года 1 000 000 артиллерийских снарядов на Украину, генсек НАТО и Шольц призвали Европу готовиться к очень долгой войне против России. Это опять же ответ на вопрос тех граждан, кто всерьез интересуется, когда закончится война. Война не закончится еще долго. От стратегии истребления украинского населения об Россию никто отказываться не собирается, поэтому на Украине и в этом и в следующем году умрет очень много людей.

    (ответить)

  5. memfis63 10.11.2023 17:12 # memfis63
    RADIO TAPOK Высота 776

    Мгла иллюзий пала, Грозный взят в кольцо
    Воины Аллаха, тысячи бойцов
    Спешно отступая с битвы за Шатой
    Прорывались с боем горною грядой

    (ответить)

  6. hachidlo 10.11.2023 16:53 # hachidlo
    ФК Салахопуль ака клуб одного муслима.

    (ответить)

  7. barstreetboy 10.11.2023 16:48 # barstreetboy
    https://ibb.co/9yTZp4C

    (ответить)

  8. bangladesh 10.11.2023 16:46 # bangladesh
    Салах, Салахищще. Всем ёбла в пол

    (ответить)

  9. alexomck 10.11.2023 16:30 # alexomck
    Салах поддержал Палестину делом!

    (ответить)

  10. slavaukraine 10.11.2023 16:10 # slavaukraine
    ПостекОГЛУ! КОРОЛЬ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: