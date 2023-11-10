Мерсон похвалил Джексона
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон похвалил нападающего "Челси" Николя Джексона.
В минувший понедельник Джексон своим хет-триком помог "Челси" разгромить "Тоттенхэм" со счетом 1:4.
И хотя в этом матче Джексон также упустил несколько моментов, своим старанием 22-летний сенегалец произвел впечатление на Мерсона.
"Джексон мог забить семь против "Тоттенхэма", если бы он надел свои забивные бутсы или если бы ему дали другой игровой мяч. Но мне нравится в нем то, что он продолжает выходить на ударные позиции. Это требует больших усилий".
"Верите вы или нет, сложнее всего забить именно тогда, когда тебе выкатывают мяч под удар, и каждый думает, что это легко. Он продолжал ломится в штрафную, и это заслуживает похвалы".
"Он является неограненным алмазом. Он делает хет-трик, а на последней минуте бьет над перекладиной. Любой другой совершил бы лишнее касание, а затем пробил сам или позволил забить Коулу Палмеру. Ему еще предстоит поработать над своей игрой".
"Но лучше быть нападающим, который уходит с поля с хет-триком и парой упущенных моментов, чем нападающим, у которого месяц нет возможностей забить. Вот тогда стоило бы переживать", — сообщил Мерсон Sky Sports.
10.11.2023 15:00
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Последние комментарии:
это правда, Джексон неограненный алмаз, лишь бы играть давали, а не купили опять условного "звездного" морату или лукаку
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он тролит Хойлунда ?)
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