Мерсон похвалил Джексона

Николя Джексон Эксперт Sky Sports Пол Мерсон похвалил нападающего "Челси" Николя Джексона.

В минувший понедельник Джексон своим хет-триком помог "Челси" разгромить "Тоттенхэм" со счетом 1:4.

И хотя в этом матче Джексон также упустил несколько моментов, своим старанием 22-летний сенегалец произвел впечатление на Мерсона.

"Джексон мог забить семь против "Тоттенхэма", если бы он надел свои забивные бутсы или если бы ему дали другой игровой мяч. Но мне нравится в нем то, что он продолжает выходить на ударные позиции. Это требует больших усилий".

"Верите вы или нет, сложнее всего забить именно тогда, когда тебе выкатывают мяч под удар, и каждый думает, что это легко. Он продолжал ломится в штрафную, и это заслуживает похвалы".

"Он является неограненным алмазом. Он делает хет-трик, а на последней минуте бьет над перекладиной. Любой другой совершил бы лишнее касание, а затем пробил сам или позволил забить Коулу Палмеру. Ему еще предстоит поработать над своей игрой".

"Но лучше быть нападающим, который уходит с поля с хет-триком и парой упущенных моментов, чем нападающим, у которого месяц нет возможностей забить. Вот тогда стоило бы переживать", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Джексон, Мерсон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 10.11.2023 15:48 # skydreams
    это правда, Джексон неограненный алмаз, лишь бы играть давали, а не купили опять условного "звездного" морату или лукаку

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  2. chelseafanmd 10.11.2023 15:47 # chelseafanmd
    он тролит Хойлунда ?)

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