Де Хеа договаривается с "Реал Бетис"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа договаривается о переходе в "Реал Бетис".

В прошлом месяце появились слухи, что Де Хеа может вернуться в "Юнайтед", который решил не продлевать его истекший в конце июня контракт.



Казалось бы, возвращение Де Хеа имеет смысл, потому что Давид по-прежнему доступен свободным агентом, а купленный у "Интер" за 47 миллионов фунтов Андре Онана демонстрирует нестабильную игру и зимой собирается уехать на Кубок Африки.



Однако испанское издание Eldes Marque утверждает, что 33-летний Де Хеа уже ведет переговоры с "Реал Бетис", который готов предложить Давиду контракт до конца этого сезона.



Главный тренер "Реал Бетис" Мануэль Пеллегрини разочаровался в Руи Силве и сейчас использует на последнем рубеже 40-летнего Клаудио Браво, поэтому нуждается в новом первом номере.



Зарплата Де Хеа в "Юнайтед" составляла 375,000 фунтов в неделю. "Реал Бетис" и близко не может позволить себе такие траты, но готов обеспечить 33-летнего испанца игровой практикой.