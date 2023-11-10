Мэддисон не поедет в сборную Англии

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон отказался от вызова в сборную Англии, сославшись на травму.

Накануне 26-летний Мэддисон был назван в числе 25 игроков, которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал на матчи против Мальты и Северной Македонии в рамках отбора к Евро-2024.



Однако в пятницу утром "Тоттенхэм" объявил, что Мэддисон не сможет откликнуться на вызов в национальную команду. Причиной тому является ушиб лодыжки, полученный Джейсом в дерби против "Челси" в минувший понедельник.



Таким образом, Мэддисон также пропустит выезд "Тоттенхэма" к "Вулверхэмптону" в рамках Премьер-Лиги в ближайшую субботу.



Добавим, Мэддисон выходил в стартовом составе на каждый из 11 матчей "шпор" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив три гола и отдав пять результативных передач.