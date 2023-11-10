Глава PFA винит в обилии травм VAR

Микки Ван де Вен Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Махета Моланго считает, что обилие травм в этом сезоне Премьер-Лиги связано с работой системы VAR.

В минувший понедельник, когда "Тоттенхэм" проиграл "Челси" со счетом 1:4, система VAR несколько раз прерывала игру, и Моланго видит это идеальным примером того, почему такого рода вмешательства повышают риск мышечных повреждений.

"Если довериться интуиции, то я бы сказал да — эти остановки, как мы наблюдали в понедельник, приводят к травмам, потому что игроки остывают, а затем вынуждены сразу же совершать ускорения. Благополучие игроков заслуживает повышенного внимания. В данный момент мы убиваем свой продукт, и это должно быть главным страхом каждого".

"Я бы предпочел говорить о фактах и цифрах, нежели просто об ощущении. Одна из наших идей заключается в создании группы экспертов, которая сможет предоставить точные данные. Сюда войдут физиотерапевты, тренеры и доктора, которые смогут все изучить", — цитирует Моланго Daily Mirror.


Метки PFA, VAR, Моланго, Премьер-Лига, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 903

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 10.11.2023 11:56 # gerrard08
    С такой логикой только в госдуму

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  2. vals1702 10.11.2023 11:53 # vals1702
    когда лежат по 10 минут на газоне, это тоже ВАР виноват)))

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  3. vals1702 10.11.2023 11:52 # vals1702
    дурачок

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  4. shakur 10.11.2023 11:21 # shakur
    В этом есть доля правды. Баскетболисты, когда присаживаются отдохнуть на скамейку окутываются полотенцами или надевают олимпийку, чтобы не остыть.

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  5. klunits 10.11.2023 11:09 # klunits
    Да , дибилизм с варом уже достал
    А из-за таких придурков что вечно воняют о неправильном решении задержка проверок только увеличивается

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