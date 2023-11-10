Глава PFA винит в обилии травм VAR
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Махета Моланго считает, что обилие травм в этом сезоне Премьер-Лиги связано с работой системы VAR.
В минувший понедельник, когда "Тоттенхэм" проиграл "Челси" со счетом 1:4, система VAR несколько раз прерывала игру, и Моланго видит это идеальным примером того, почему такого рода вмешательства повышают риск мышечных повреждений.
"Если довериться интуиции, то я бы сказал да — эти остановки, как мы наблюдали в понедельник, приводят к травмам, потому что игроки остывают, а затем вынуждены сразу же совершать ускорения. Благополучие игроков заслуживает повышенного внимания. В данный момент мы убиваем свой продукт, и это должно быть главным страхом каждого".
"Я бы предпочел говорить о фактах и цифрах, нежели просто об ощущении. Одна из наших идей заключается в создании группы экспертов, которая сможет предоставить точные данные. Сюда войдут физиотерапевты, тренеры и доктора, которые смогут все изучить", — цитирует Моланго Daily Mirror.
10.11.2023 11:00
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Последние комментарии:
С такой логикой только в госдуму
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когда лежат по 10 минут на газоне, это тоже ВАР виноват)))
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дурачок
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В этом есть доля правды. Баскетболисты, когда присаживаются отдохнуть на скамейку окутываются полотенцами или надевают олимпийку, чтобы не остыть.
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Да , дибилизм с варом уже достал
А из-за таких придурков что вечно воняют о неправильном решении задержка проверок только увеличивается
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