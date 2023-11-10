Хейлунд: "Каждый игрок в раздевалке поддерживает Тен Хага"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд заявил, что его главный тренер Эрик Тен Хаг сохраняет поддержку команды.
В данный момент "Юнайтед" занимает только восьмое место в Премьер-Лиге, вылетел из Кубка Лиги на прошлой неделе, а поражением 4:3 от "Копенгагена" в минувшую среду значительно осложнил свою задачу по выходу в плей-офф Лиги Чемпионов.
Несмотря на это, Хейлунд верит, что Тен Хаг по-прежнему контролирует ситуацию и непременно наладит результаты.
"Он действительно хороший тренер. Его волнует каждая деталь, и он очень мне помог, вселил в меня большую уверенность и поддерживает меня".
"Думаю, каждый игрок в раздевалке поддерживает его. Надеюсь, это лишь вопрос времени, прежде чем он будет успешен".
"Первые 30 минут сегодня мы играли в свой, возможно, лучший футбол в этом сезоне", — цитирует Хейлунда Evening Standard.
10.11.2023 10:00
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