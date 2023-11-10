Саутгейт объяснил, почему снова не вызвал Стерлинга в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему снова не вызвал вингера Рахима Стерлинга в национальную команду.

28-летний Стерлинг очень достойно выглядит на старте сезона 2023/24, несмотря на сохраняющиеся игровые проблемы "Челси".



Однако в пятый раз подряд Стерлинг остался без вызова в сборную, и Саутгейт объясняет это тем, что он просто не может освободить место для Рахима.



"Дверь на 100 процентов открыта — не только для Рахима, но и для других игроков. Насчет этого нет сомнений".



"Мы и так все знаем о его мастерстве, его характере. Он сыграл важную роль в том, чего мы добились в последние годы".



"Я лишь могу повторить, что говорил в предыдущие разы: команда играет по-настоящему хорошо. Мы одержали исключительную победу против Италии в прошлый раз. И кого нам отцепить после этого? Так что все просто".



"Он не был доступен в марте или в июне, а команда начала хорошую серию. Мы выиграли в Италии впервые за 60 лет, провели два исключительных матча в июне, поэтому мы сохраняем доверие к этой группе игроков".



"Бесспорно, Рахим выглядит опасно, играя за свой клуб. Он выглядит бодро со старта сезона".



"Но на этом участке поля у нас, наверное, такая конкуренция, как нигде больше. Только посмотрите: Джаррод Боуэн забил уже семь голов в этом сезоне, Энтони Гордон очень хорошо играет за "Ньюкасл", Коул Палмер начинает хорошо играть", — цитирует Саутгейта The Independent.