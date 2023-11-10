Рэтклифф надеется стать совладельцем МЮ к понедельнику

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф надеется завершить приобретение 25 процентов акций "Манчестер Юнайтед" до ближайшего понедельника, 13 ноября.

О том, что Рэтклифф, глава химической компании Ineos, находится на пороге приобретения четверти клуба с "Олд Траффорд" за 1.25-1.40 млрд. фунтов, стало известно еще в прошлом месяце.



Согласование сделки затянулось из-за того, что сэр Джим захотел получить контроль на футбольными операциями "Юнайтед" и поставить на ключевые должности своих людей.



Помимо этого, Рэтклифф выразил готовность дополнительно вложить 245 млн. фунтов в инфраструктуру "Юнайтед", причем большая часть этих денег должна поступить до конца календарного года.



По информации The Sun, к настоящему моменту сделка практически согласована и будет заключена со дня на день.



71-летний Рэтклифф рассчитывает, что уже со следующей недели он приступит к управлению спортивным проектом "Юнайтед".



Предполагается, что главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу пока не грозит увольнение. А вот исполнительный директор Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто могут сразу же лишиться своих постов.