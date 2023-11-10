Рэтклифф надеется стать совладельцем МЮ к понедельнику
Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф надеется завершить приобретение 25 процентов акций "Манчестер Юнайтед" до ближайшего понедельника, 13 ноября.
О том, что Рэтклифф, глава химической компании Ineos, находится на пороге приобретения четверти клуба с "Олд Траффорд" за 1.25-1.40 млрд. фунтов, стало известно еще в прошлом месяце.
Согласование сделки затянулось из-за того, что сэр Джим захотел получить контроль на футбольными операциями "Юнайтед" и поставить на ключевые должности своих людей.
Помимо этого, Рэтклифф выразил готовность дополнительно вложить 245 млн. фунтов в инфраструктуру "Юнайтед", причем большая часть этих денег должна поступить до конца календарного года.
По информации The Sun, к настоящему моменту сделка практически согласована и будет заключена со дня на день.
71-летний Рэтклифф рассчитывает, что уже со следующей недели он приступит к управлению спортивным проектом "Юнайтед".
Предполагается, что главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу пока не грозит увольнение. А вот исполнительный директор Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто могут сразу же лишиться своих постов.
10.11.2023 08:00
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