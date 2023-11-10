Клопп недоволен, что гол Куансы против "Тулузы" был отменен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что гол его защитника Джарела Куансы против "Тулузы" был отменен ошибочно.
В четверг вечером "Ливерпуль" потерпел поражение 3:2 в гостях у "Тулузы" в рамках группового этапа Лиги Европы.
За пару секунд до окончания последней компенсированной минуты Куанса отправил мяч в ворота "Тулузы", однако "Ливерпуль" не получил ничью, потому что в ходе этой комбинации, как определила система VAR, Алексис Макаллистер подыграл себе рукой.
После матча Клопп выразил несогласие с этим решением, хотя и подчеркнул, что этот инцидент волнует его меньше, чем неважная игра команды.
"Я только сейчас посмотрел повтор, и для меня это не выглядит как игра рукой, но не мне это решать".
"Да, мяч попал в грудь, но я не вижу контакта с рукой, если честно. Возможно, у них (арбитров) был другой ракурс, нежели у меня".
"До гола был момент, когда я думал, что мы должны были получить штрафной. Это интересно, об этом можно поговорить. Я не видел этого сам, но слышал, что мы также могли получить пенальти".
"Вообще, я чуть больше обеспокоен нашей игрой. Я был бы счастлив, если бы мы сыграли лучше, если честно. Это моя главная забота сегодня вечером".
"В концовке мы были активны, мы бросили все силы вперед, но проблема футбольного матча в том, что все нужно делать вовремя", — цитирует Клоппа Sky Sports.
10.11.2023 06:00
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Не основным составом, после 5-1 в первом матче, вышли на расслабоне пинать, всё по делу.
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Юра, объективно они у тебя расслабились, надо по жопе бутсой. С таким подходом в этом сезоне ни одного трофея не зацепим
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Своим нытьем превратил лузерпуль в настоящих слабаков
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