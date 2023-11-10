Клопп недоволен, что гол Куансы против "Тулузы" был отменен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что гол его защитника Джарела Куансы против "Тулузы" был отменен ошибочно.

В четверг вечером "Ливерпуль" потерпел поражение 3:2 в гостях у "Тулузы" в рамках группового этапа Лиги Европы.



За пару секунд до окончания последней компенсированной минуты Куанса отправил мяч в ворота "Тулузы", однако "Ливерпуль" не получил ничью, потому что в ходе этой комбинации, как определила система VAR, Алексис Макаллистер подыграл себе рукой.



После матча Клопп выразил несогласие с этим решением, хотя и подчеркнул, что этот инцидент волнует его меньше, чем неважная игра команды.



"Я только сейчас посмотрел повтор, и для меня это не выглядит как игра рукой, но не мне это решать".



"Да, мяч попал в грудь, но я не вижу контакта с рукой, если честно. Возможно, у них (арбитров) был другой ракурс, нежели у меня".



"До гола был момент, когда я думал, что мы должны были получить штрафной. Это интересно, об этом можно поговорить. Я не видел этого сам, но слышал, что мы также могли получить пенальти".



"Вообще, я чуть больше обеспокоен нашей игрой. Я был бы счастлив, если бы мы сыграли лучше, если честно. Это моя главная забота сегодня вечером".



"В концовке мы были активны, мы бросили все силы вперед, но проблема футбольного матча в том, что все нужно делать вовремя", — цитирует Клоппа Sky Sports.