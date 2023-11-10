"Астон Вилла" одержала волевую победу над АЗ

Одержав волевую победу 2:1 над АЗ, "Астон Вилла" вплотную приблизилась к выходу в плей-офф Лиги Конференций.

"Вилле" удалось переиграть АЗ благодаря голам Диего Карлоса и Олли Уоткинса во втором тайме.



Теперь "Вилла" и "Легия" имеют по девять очков в Группе E, на шесть баллов опережая Зриньски и АЗ.



Таким образом, одного очка в двух оставшихся матчах команде Унаи Эмери будет достаточно, чтобы выйти в следующую стадию турнира.



"Астон Вилла" (Англия) — АЗ (Голландия) — 2:1 (0:0)



Голы: Карлос 61, Уоткинс 81 — Павлидис 52.



"Астон Вилла": Мартинес, Карлос (Торрес 90), Конса (Кэш 74), Лангле, Динь, Макгинн, Камара, Тилеманс (Луис 74), Бэйли (Траоре 90), Диаби (Дзаньоло 74), Уоткинс.