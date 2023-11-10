"Астон Вилла" одержала волевую победу над АЗ

Олли Уоткинс Одержав волевую победу 2:1 над АЗ, "Астон Вилла" вплотную приблизилась к выходу в плей-офф Лиги Конференций.

"Вилле" удалось переиграть АЗ благодаря голам Диего Карлоса и Олли Уоткинса во втором тайме.

Теперь "Вилла" и "Легия" имеют по девять очков в Группе E, на шесть баллов опережая Зриньски и АЗ.

Таким образом, одного очка в двух оставшихся матчах команде Унаи Эмери будет достаточно, чтобы выйти в следующую стадию турнира.

"Астон Вилла" (Англия) — АЗ (Голландия) — 2:1 (0:0)

Голы: Карлос 61, Уоткинс 81 — Павлидис 52.

"Астон Вилла": Мартинес, Карлос (Торрес 90), Конса (Кэш 74), Лангле, Динь, Макгинн, Камара, Тилеманс (Луис 74), Бэйли (Траоре 90), Диаби (Дзаньоло 74), Уоткинс.


Метки АЗ, Астон Вилла, Лига Конференций

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2023 01:15

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